Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира
Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный Всемирный доклад счастья, подготовленный группой экспертов по заказу ООН.
Рейтинг опубликовали к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. При составлении списка учитывают в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, гарантии занятости. Эксперты основываются на средних показателях, собранных за трехлетний период.
Финляндия занимает первую строчку в рейтинге седьмой год подряд. За ней следуют Дания, Исландия и Швеция.
Россия заняла 72-е место в рейтинге. На последней, 143-ей строчке вновь расположился Афганистан.
Ранее эксперты составили рейтинг самых пьющих стран Европы. Первое место заняла Латвия, каждый житель которой в возрасте от 15 лет ежегодно выпивал 12,1 литра алкоголя. При составлении списка использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата, ВОЗ за 2020 год, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru