Финляндию в седьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию вновь признали самой счастливой страной в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный Всемирный доклад счастья, подготовленный группой экспертов по заказу ООН.

Рейтинг опубликовали к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. При составлении списка учитывают в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, гарантии занятости. Эксперты основываются на средних показателях, собранных за трехлетний период.

Финляндия занимает первую строчку в рейтинге седьмой год подряд. За ней следуют Дания, Исландия и Швеция.

Россия заняла 72-е место в рейтинге. На последней, 143-ей строчке вновь расположился Афганистан.

Ранее эксперты составили рейтинг самых пьющих стран Европы. Первое место заняла Латвия, каждый житель которой в возрасте от 15 лет ежегодно выпивал 12,1 литра алкоголя. При составлении списка использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата, ВОЗ за 2020 год, отмечает телеканал «360».

