Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге. В сообщении дипломатов отмечается, что пересечение границы разрешат только при показателях заболеваемости не больше восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Такая статистика должна сохраняться две недели.
В свою очередь, эстонское правительство продлило ограничения на прямое авиасообщение с Россией и ещё семью государствами до 31 августа. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на министра экономики и инфраструктуры республики Таави Ааса. Он подчеркнул, что власти решили продлить действие ограничений не на две недели, а сразу на месяц из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Добавим, прямое авиасообщение в Эстонии ограничено с Россией, Болгарией, Португалией, Испанией, Хорватией, Швецией, Люксембургом и Румынией.
Напомним, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Танзания попала с перечень стран, с которых начнется возобновление авиасообщения. Как пишет РИА Новости, она отметила, что отметила, что эта африканская страна является популярным направлением для российских туристов. По словам Захаровой, когда было приостановлено авиасообщение, из Танзании было вывезено очень много путешественников из РФ.
Как отмечает Ura.ru, спрос на авиабилеты вырос в 70 раз после того, как РФ объявила о возобновлении авиаперелетов за рубеж. По данным "Свободной прессы", из открытых направлений наибольший рост пришелся на Танзанию.
О начале полетов за рубеж с 1 августа объявил премьер Михаил Мишустин. Первые международные рейсы начнут выполняться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону. Среди доступных для россиян стран пока только Великобритания, Турция и Танзания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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