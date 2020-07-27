Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге. В сообщении дипломатов отмечается, что пересечение границы разрешат только при показателях заболеваемости не больше восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Такая статистика должна сохраняться две недели.

В свою очередь, эстонское правительство продлило ограничения на прямое авиасообщение с Россией и ещё семью государствами до 31 августа. Об этом сообщает ERR, ссылаясь на министра экономики и инфраструктуры республики Таави Ааса. Он подчеркнул, что власти решили продлить действие ограничений не на две недели, а сразу на месяц из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Добавим, прямое авиасообщение в Эстонии ограничено с Россией, Болгарией, Португалией, Испанией, Хорватией, Швецией, Люксембургом и Румынией.