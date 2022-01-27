Финляндия продлила ковидные ограничения на границе

В частности, лица, прибывающие в Финляндию из стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону, обязаны предъявить на границе сертификат о вакцинации или о перенесённом за последние полгода заболевании, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов до поездки.

Въезд в Финляндию из России открыт для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, а также дипломатов, обладателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, пересекающих границу по служебным вопросам, для имеющих вид на жительство, студентов финских учебных заведений, в случае неотложных семейных обстоятельств.

Ранее пограничники Санкт-Петербурга и Ленобласти пресекли несколько попыток нелегально попасть из России в Финляндию. Были задержаны 13 человек, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и Арабских Республик, сообщают «Невские новости».

