Украине посоветовали брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО

По его словам, расширение инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ и вовлечение в НАТО Украины «для России является красной линией». «Ориентируйтесь немного на финнов. Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — сказал Ишингер.

Он отметил, что не верит в предстоящее вторжение России на Украину, «которого некоторые опасаются».

Как сообщалось ранее, схема вторжения на Украину находится у президента России Владимира Путина «в ящике». По данным источников немецкого издания Bild в НАТО и разведке Украины, Москва начнет наступление на Киев зимой 2022 года.

