Украине посоветовали брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО
Запад из-за разногласий с Москвой мог бы посоветовать Украине ориентироваться в вопросе отношений с НАТО на Финляндию, которая является членом Евросоюза, но не входит в альянс, сообщил изданию Handelsblatt глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
По его словам, расширение инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ и вовлечение в НАТО Украины «для России является красной линией». «Ориентируйтесь немного на финнов. Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — сказал Ишингер.
Он отметил, что не верит в предстоящее вторжение России на Украину, «которого некоторые опасаются».
Как сообщалось ранее, схема вторжения на Украину находится у президента России Владимира Путина «в ящике». По данным источников немецкого издания Bild в НАТО и разведке Украины, Москва начнет наступление на Киев зимой 2022 года.
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