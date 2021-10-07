Финляндия приостановит вакцинацию молодых мужчин от COVID-19 препаратом Moderna
Использование вакцины от коронавируса Spikevax производства компании Moderna среди молодых мужчин приостановлено в Финляндии из-за риска развития побочных эффектов. Об этом сообщил представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL) Мика Салминен.
Как отметил специалист, в дальнейшем препарат Spikevax не будут использовать для вакцинации мальчиков и молодых мужчин.
«Мужчины в возрасте до 30 лет, получившие эту вакцину, имеют несколько более высокий риск развития миокардита», — цитирует Салминена РИА Новости.
Вместо препарата Moderna для вакцинации этой категории граждан будут использовать вакцину Pfizer/BioNTech.
Накануне Швеция и Дания приостановили вакцинацию препаратом Spikevax из-за возможного развития заболеваний сердца.
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