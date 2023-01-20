Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму свыше 400 млн евро
Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью более 400 млн евро. Об этом сообщает минобороны страны.
«Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Президент республики по предложению правительства принял решение по этому вопросу 19 января 2023 года», — отмечается в сообщении.
Пакет оборонной техники, предоставленный Финляндией Украине, станет уже двенадцатым по счету. Содержание помощи не раскрывается.
Общая сумма оборонной помощи Хельсинки киевским властям составляет 590 млн евро, пишет RT.
Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,5 млрд, который включает в том числе системы ПВО Eight Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронированных машин Stryker, напоминает «Свободная пресса».
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