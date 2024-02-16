Экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года
За два года экспорт из Финляндию в Россию и страны Центральной Азии сократился на 68,9%, составив по итогу 2023 года 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба таможни республики.
Уточняется, что Финляндия остается в тройке стран Евросоюза, лидирующих по темпам сокращения экспорта в Россию. По данным Евростата, экспорт из ЕС в РФ за два года снизился на 57%.
В 2021 году объем экспорта из Финляндии в Россию и Центральную Азию составил почти 4 миллиарда евро. В 2022 году показатель снизился до 2,5 миллиардов евро.
Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года
- Уилл Смит исполнит роль ветерана войны в Ираке в новом фильме
- СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных
- Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки
- В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги
- В Пентагоне назвали битву за Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
- Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу
- Россия резко нарастила экспорт гороха
- Минтранс может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
- Прокуратура предостерегла граждан от участия в акции в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru