Экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года

Уточняется, что Финляндия остается в тройке стран Евросоюза, лидирующих по темпам сокращения экспорта в Россию. По данным Евростата, экспорт из ЕС в РФ за два года снизился на 57%.

В 2021 году объем экспорта из Финляндии в Россию и Центральную Азию составил почти 4 миллиарда евро. В 2022 году показатель снизился до 2,5 миллиардов евро.

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут.

