«Проплачено!»: Затулин призвал россиян готовиться к закрытию границы с Эстонией
Константин Затулин заявил НСН, что Эстония пыталась обрубить все связи с Россией еще до начала спецоперации.
Все идет к тому, что Эстония с подачи Евросоюза закроет границу с Россией, что затронет соотечественников по обе стороны пограничного пункта, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.
Россиян предупреждают о возможном закрытии границы с Эстонией. На пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением, что границу могут закрыть, узнал RTVI. В сообщении сказано, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно.
«Позиция Эстонии известна, она является во всех смыслах враждебной. Эстония на протяжении всех этих лет создает постоянные проблемы на пограничном переходе в Нарве. Это касается наших соотечественников в Эстонии. Я представляю интересы наших граждан, которые живут в Нарве и рядом. Проблемы на границе начались еще до начала спецоперации. Я бы не рассчитывал на снисхождение со стороны Эстонии. Если будет малейшее желание, страна доведет все до закрытия границы», - отметил он.
По его словам, логистические связи с Эстонией сокращены до минимума, а местным властям выгодно демонстрировать русофобию на радость коллегам из ЕС.
«Интересы русских в Эстонии не очень волнуют власти Эстонии. Они стараются прервать любые связи населения с Россией. Логистические связи с Эстонией сокращены до минимума. Поэтому Эстонии выгодно демонстрировать свою русофобию, эта русофобия оплачивается европейскими союзниками. Именно за это Эстонию в свое время и пригласили в НАТО и в ЕС», - заключил собеседник НСН.
Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. В ведомстве пояснили, что закрытие границ - вынужденная мера, поскольку в районе российской границы проживают не менее сотни мигрантов, которые угрожают национальной безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».
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