«Проплачено!»: Затулин призвал россиян готовиться к закрытию границы с Эстонией

«Позиция Эстонии известна, она является во всех смыслах враждебной. Эстония на протяжении всех этих лет создает постоянные проблемы на пограничном переходе в Нарве. Это касается наших соотечественников в Эстонии. Я представляю интересы наших граждан, которые живут в Нарве и рядом. Проблемы на границе начались еще до начала спецоперации. Я бы не рассчитывал на снисхождение со стороны Эстонии. Если будет малейшее желание, страна доведет все до закрытия границы», - отметил он.

По его словам, логистические связи с Эстонией сокращены до минимума, а местным властям выгодно демонстрировать русофобию на радость коллегам из ЕС.

«Интересы русских в Эстонии не очень волнуют власти Эстонии. Они стараются прервать любые связи населения с Россией. Логистические связи с Эстонией сокращены до минимума. Поэтому Эстонии выгодно демонстрировать свою русофобию, эта русофобия оплачивается европейскими союзниками. Именно за это Эстонию в свое время и пригласили в НАТО и в ЕС», - заключил собеседник НСН.

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. В ведомстве пояснили, что закрытие границ - вынужденная мера, поскольку в районе российской границы проживают не менее сотни мигрантов, которые угрожают национальной безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

