«Проплачено!»: Затулин призвал россиян готовиться к закрытию границы с Эстонией

Константин Затулин заявил НСН, что Эстония пыталась обрубить все связи с Россией еще до начала спецоперации. 

Все идет к тому, что Эстония с подачи Евросоюза закроет границу с Россией, что затронет соотечественников по обе стороны пограничного пункта, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.

Россиян предупреждают о возможном закрытии границы с Эстонией. На пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением, что границу могут закрыть, узнал RTVI. В сообщении сказано, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно.

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«Позиция Эстонии известна, она является во всех смыслах враждебной. Эстония на протяжении всех этих лет создает постоянные проблемы на пограничном переходе в Нарве. Это касается наших соотечественников в Эстонии. Я представляю интересы наших граждан, которые живут в Нарве и рядом. Проблемы на границе начались еще до начала спецоперации. Я бы не рассчитывал на снисхождение со стороны Эстонии. Если будет малейшее желание, страна доведет все до закрытия границы», - отметил он.

По его словам, логистические связи с Эстонией сокращены до минимума, а местным властям выгодно демонстрировать русофобию на радость коллегам из ЕС.

«Интересы русских в Эстонии не очень волнуют власти Эстонии. Они стараются прервать любые связи населения с Россией. Логистические связи с Эстонией сокращены до минимума. Поэтому Эстонии выгодно демонстрировать свою русофобию, эта русофобия оплачивается европейскими союзниками. Именно за это Эстонию в свое время и пригласили в НАТО и в ЕС», - заключил собеседник НСН.

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. В ведомстве пояснили, что закрытие границ - вынужденная мера, поскольку в районе российской границы проживают не менее сотни мигрантов, которые угрожают национальной безопасности страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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