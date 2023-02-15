Финляндия подтвердила намерение вступить в НАТО вместе со Швецией

Об этом он заявил на встрече глав оборонных ведомств НАТО, проходящей в Брюсселе.

В ходе выступления Савола также выразил надежду, что ратификация заявок стран на вступление в военно-политический блок пройдет как можно скорее и подтвердил, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО вместе.

Ранее представитель МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Альянс повлечет за собой создание российской армией карельского корпуса.

