Столтенберг высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное вступление Швеции и Финляндии в альянс. Такое заявление он сделал перед началом заседания в Брюсселе глав Минобороны стран блока.

По его словам, на сегодняшний день важно как можно скорее ратифицировать обе заявки, вопрос в том, что будут ли они приняты вместе, второстепенен.