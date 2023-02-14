Столтенберг высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает принципиальным совместное вступление Швеции и Финляндии в альянс. Такое заявление он сделал перед началом заседания в Брюсселе глав Минобороны стран блока.

По его словам, на сегодняшний день важно как можно скорее ратифицировать обе заявки, вопрос в том, что будут ли они приняты вместе, второстепенен.

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Он также отметил, что после подачи заявок Швеция и Финляндия уже имеют гарантии со стороны союзников.

О том, что Финляндия готова вступить в Североатлантический альянс без Швеции, 6 февраля сообщала газета IltaLehti со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников отметил, что нужно признать факты, Финляндия является пограничным соседом России. По его словам, геополитическое положение Швеции сильно отличается от положения Финляндии

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТО
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