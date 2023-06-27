США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Отмечается, что в новый пакет вошли вооружения общей стоимостью $500 миллионов.

Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker. Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды и запчасти.



Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается расширить военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Киев получает помощь, передает «Радиоточка НСН».

