США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты 27 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины

Отмечается, что в новый пакет вошли вооружения общей стоимостью $500 миллионов.

Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker. Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды и запчасти.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается расширить военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Киев получает помощь, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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