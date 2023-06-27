США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты 27 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в новый пакет вошли вооружения общей стоимостью $500 миллионов.
Вашингтон поставит Киеву боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker. Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды и запчасти.
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается расширить военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро. Речь идет об увеличении финансирования Европейского фонда мира, из которого Киев получает помощь, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине
- На Украине допустили срыв отопительного сезона
- Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян
- ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей
- Лукашенко назвал главную задачу для спецслужб Белоруссии
- СМИ: Награды и более 12 млн рублей изъяли из «Вагнер Центра» в Петербурге
- Хинштейн: передача техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается
- Глава офиса Зеленского понадеялся на получение F-16 до конца года
- Суд на Украине арестовал имущество жены Медведчука
- Украинское правительство объявит выговор мэру Киева Кличко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru