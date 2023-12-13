Финляндия отказала в помощи беженцам, прибывшим через границу с Россией

Указывается, что в октябре и ноябре текущего года через российско-финскую границу прибыли 958 представителей свыше 30 национальностей, которые запросили международную защиту. При этом никто из них не получил положительного решения, при этом зафиксировано более десяти отказов в помощи.

Ранее власти Финляндии решили открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.

