Финляндия отказала в помощи беженцам, прибывшим через границу с Россией
Ни один беженец из тех, кто прибыл через восточную границу с Россией в Финляндию, не получил убежища в стране. Издание Helsingin Sanomat сообщило, что миграционная служба страны рассматривает более 100 заявлений в ускоренном порядке.
Указывается, что в октябре и ноябре текущего года через российско-финскую границу прибыли 958 представителей свыше 30 национальностей, которые запросили международную защиту. При этом никто из них не получил положительного решения, при этом зафиксировано более десяти отказов в помощи.
Ранее власти Финляндии решили открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru