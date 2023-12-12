Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией
Власти Финляндии решили открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
По словам главы финского МВД Мари Рантанен, речь идёт о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» (с российской стороны соответствуют погранпереходам «Торфяновка» и «Вяртсиля»).
«Решение об открытии пунктов пропуска действительно до 14 января», - подчеркнула она.
Ранее заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной части Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что власти допускают новое закрытие пунктов пропуска. По его словам, это будет зависеть от ситуации с потоком просителей убежища из третьих стран, из-за которых и была закрыта граница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году
- Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров
- Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией
- Юрий Лоза назвал «понтами» райдер Веры Брежневой
- Мизулина: Блогер Даня Милохин мог бы делать позитивный контент для армии
- Захарова: Дания отказала РФ в помощи по взрывам на «Северных потоках»
- Экс-владельца Антипинского НПЗ Мазурова приговорили к 10 годам колонии
- Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube не ожидается
- В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
- В ноябре спрос на вторичном рынке снизился в 32 городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru