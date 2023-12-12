Финляндия решила открыть два КПП на границе с Россией

По словам главы финского МВД Мари Рантанен, речь идёт о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» (с российской стороны соответствуют погранпереходам «Торфяновка» и «Вяртсиля»).

«Решение об открытии пунктов пропуска действительно до 14 января», - подчеркнула она.

Ранее заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной части Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что власти допускают новое закрытие пунктов пропуска. По его словам, это будет зависеть от ситуации с потоком просителей убежища из третьих стран, из-за которых и была закрыта граница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

