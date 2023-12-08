СМИ: Финляндия может открыть несколько КПП на границе с Россией

Власти Финляндии рассматривают возможность возобновления работы одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Helsingin Sanomat.

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По информации газеты, правительство страны может объявить о возобновлении работы погранпереходов 12 декабря. Окончательное решение пока не принято.

Также власти страны рассматривают сценарий сохранить границу с Россией закрытой для всех видов транспорта. Исключение будет действовать для товарных поездов.

Ранее сообщалось, что Финляндия может открыть один КПП 14 декабря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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