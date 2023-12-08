СМИ: Финляндия может открыть несколько КПП на границе с Россией
Власти Финляндии рассматривают возможность возобновления работы одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Helsingin Sanomat.
По информации газеты, правительство страны может объявить о возобновлении работы погранпереходов 12 декабря. Окончательное решение пока не принято.
Также власти страны рассматривают сценарий сохранить границу с Россией закрытой для всех видов транспорта. Исключение будет действовать для товарных поездов.
Ранее сообщалось, что Финляндия может открыть один КПП 14 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru