СМИ: Финляндия может открыть несколько КПП на границе с Россией

По информации газеты, правительство страны может объявить о возобновлении работы погранпереходов 12 декабря. Окончательное решение пока не принято.

Также власти страны рассматривают сценарий сохранить границу с Россией закрытой для всех видов транспорта. Исключение будет действовать для товарных поездов.

Ранее сообщалось, что Финляндия может открыть один КПП 14 декабря, передает «Радиоточка НСН».

