Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России
3 июля 202320:09
Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Об этом сообщает Reuters.
«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», - говорится в материале.
Речь идет о железной дороге Лаурила - Торнио - Хапаранда. Модернизация завершится в следующем году.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Решается вопрос о вступлении в альянс Швеции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru