Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России

«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», - говорится в материале.

Речь идет о железной дороге Лаурила - Торнио - Хапаранда. Модернизация завершится в следующем году.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Решается вопрос о вступлении в альянс Швеции, напоминает «Радиоточка НСН».

