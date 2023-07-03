Финляндия обновит железную дорогу для скорой переброски войск к России

Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границе с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Финляндия затруднит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости

«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую ее со Швецией», - говорится в материале.

Речь идет о железной дороге Лаурила - Торнио - Хапаранда. Модернизация завершится в следующем году.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Решается вопрос о вступлении в альянс Швеции, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры