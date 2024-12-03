Финляндия назвала причиной повреждения кабеля со Швецией строительные работы

Финское управление транспорта и связи Traficom подтвердило, что два повреждения кабелей между Финляндией и Швецией случились из-за строительных работ.

Шведское управление связи и телекоммуникаций ранее сообщило о двух разрывах кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Повреждения произошли на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявил, что инцидент мог произойти из-за диверсии, но позднее газета Helsingin Sanomat уточняла, что причиной разрыва одного из кабелей стала работа экскаватора.

Полиция Швеции завершила осмотр мест повреждения кабелей в Балтийском море

Теперь же на сайте управления говорится, что оба кабеля были повреждены во время строительных работ. В настоящий момент завершился их ремонт. Произошедшее не привело к существенному нарушению связи.

Ранее стало известно о повреждении кабелей, которые связывают Германию с Финляндией, а также Швецию с Литвой. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ФРГ вероятной причиной инцидента считают диверсию.


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ФОТО: РИА Новости
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