Финляндия назвала причиной повреждения кабеля со Швецией строительные работы

Теперь же на сайте управления говорится, что оба кабеля были повреждены во время строительных работ. В настоящий момент завершился их ремонт. Произошедшее не привело к существенному нарушению связи.

Ранее стало известно о повреждении кабелей, которые связывают Германию с Финляндией, а также Швецию с Литвой. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ФРГ вероятной причиной инцидента считают диверсию.



