ВС Швеции зафиксировали движение судов в районе обрыва кабелей в Балтийском море

Вооружённые силы и береговая охрана Швеции зафиксировали движение судов в районе Балтийского моря, где были повреждены телекоммуникационные кабели. Об этом телеканалу TV4 заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

В Литве произошел обрыв подводного кабеля связи до Швеции

По его словам, зафиксированное военными движение судов по времени и месту совпадает с обрывом кабелей, что стало причиной для предварительного следствия по предположительному факту диверсии.

«Ситуация, конечно же, очень серьёзная», - подчеркнул министр.

Ранее стало известно о повреждении кабелей, которые связывают Германию с Финляндией, а также Швецию с Литвой. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ФРГ вероятной причиной инцидента считают диверсию, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://www.flickr.com/photos/jerryjohn/63351338/
ТЕГИ:ДиверсияПроисшествияБалтийское МореШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры