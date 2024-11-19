ВС Швеции зафиксировали движение судов в районе обрыва кабелей в Балтийском море
Вооружённые силы и береговая охрана Швеции зафиксировали движение судов в районе Балтийского моря, где были повреждены телекоммуникационные кабели. Об этом телеканалу TV4 заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.
По его словам, зафиксированное военными движение судов по времени и месту совпадает с обрывом кабелей, что стало причиной для предварительного следствия по предположительному факту диверсии.
«Ситуация, конечно же, очень серьёзная», - подчеркнул министр.
Ранее стало известно о повреждении кабелей, которые связывают Германию с Финляндией, а также Швецию с Литвой. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ФРГ вероятной причиной инцидента считают диверсию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru