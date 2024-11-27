Полиция Швеции завершила осмотр мест повреждения кабелей в Балтийском море

Шведская полиция завершила осмотр мест повреждения двух интернет-кабелей в Балтийском море, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Повреждения были зафиксированы в экономической зоне Швеции, возле островов Готланд и Эланд. В настоящее время продолжается анализ собранных материалов.

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Расследование повреждений проводится военным следственным отделом Швеции по поручению Береговой охраны. Литва, Финляндия и Швеция создали совместную следственную группу для дальнейшего выяснения причин инцидента.

По словам главы Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью Пер Энгстрема, причиной повреждений кабелей может быть диверсия, но эта версия будет уточняться в ходе расследования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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