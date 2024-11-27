Полиция Швеции завершила осмотр мест повреждения кабелей в Балтийском море

Расследование повреждений проводится военным следственным отделом Швеции по поручению Береговой охраны. Литва, Финляндия и Швеция создали совместную следственную группу для дальнейшего выяснения причин инцидента.

По словам главы Национального подразделения по борьбе с международной и организованной преступностью Пер Энгстрема, причиной повреждений кабелей может быть диверсия, но эта версия будет уточняться в ходе расследования, передает «Радиоточка НСН».

