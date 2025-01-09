Финляндия оставит границу с Россией закрытой

Граница Финляндии и России останется закрытой в ближайшей перспективе в связи с угрозами, которых опасается финская сторона. Об этом заявил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Оценка угроз не изменилась. Действия России не меняются», — указал политик.

По мнению Хельсинки, в случае открытия контрольно-пропускных пунктов Россия якобы может пропустить через границу людей без действующих проездных документов. Орпо отметил, что поэтому отмена ограничений невозможна «даже в экспериментальном порядке».

Пограничные переходы на финско-российской границе были закрыты в ноябре 2023 года. Власти Финляндии объяснили эти шаги потоком беженцев из других стран.

Ранее Петтери Орпо заявлял, что восточная граница с РФ будет закрыта, пока Хельсинки не найдет способ «открыть один или несколько пограничных пунктов» по согласованию с Москвой, напоминает Ura.ru.

