СМИ: Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч военных за неделю
26 декабря 202403:28
Власти Финляндии в случае необходимости могут мобилизовать 280 тысяч военных, сообщает Independent со ссылкой на главу государства Александра Стубба.
По словам президента, вооруженные силы могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю. В последнее время Хельсинки начал увеличивать вложения в оборону. С 2022 года ежегодные расходы в этой сфере выросли почти на 0,9 процента ВВП.
Ранее Стубб заявил, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru