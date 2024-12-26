СМИ: Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

Власти Финляндии в случае необходимости могут мобилизовать 280 тысяч военных, сообщает Independent со ссылкой на главу государства Александра Стубба.

В Финляндии вновь прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией

По словам президента, вооруженные силы могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю. В последнее время Хельсинки начал увеличивать вложения в оборону. С 2022 года ежегодные расходы в этой сфере выросли почти на 0,9 процента ВВП.

Ранее Стубб заявил, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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