СМИ: Финляндия готова мобилизовать 280 тысяч военных за неделю

По словам президента, вооруженные силы могут быть мобилизованы и «вооружены до зубов» за неделю. В последнее время Хельсинки начал увеличивать вложения в оборону. С 2022 года ежегодные расходы в этой сфере выросли почти на 0,9 процента ВВП.

Ранее Стубб заявил, что Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

