Финляндия начала предварительное расследование в отношении россиянина Тордена
Центральная криминальная полиция Финляндии приступила к предварительному расследованию в отношении россиянина Воислава Тордена, ранее известному, как как Ян Петровский, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Уточняется, что гражданина РФ подозревают в «совершении террористических преступлений в Украине», в настоящее время полиция изучает материалы, направленные украинской стороной.
«Решение о полноценном расследовании будет приниматься после того, как мы получим достаточные разъяснения по данному вопросу. Надеюсь, это произойдёт в начале недели», — цитирует Yle заместителя генпрокурора Юкку Раппе.
Отмечается, что данный случай уникален для финских правоохранителей, так как Торден не является гражданином Финляндии, а предполагаемые преступления были совершены за пределами страны. Однако законы страны позволяют расследовать подобные преступления, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия».
Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину Тордена, но сотрудники погранслужбы задержали его сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru