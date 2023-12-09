Финляндия начала предварительное расследование в отношении россиянина Тордена

Уточняется, что гражданина РФ подозревают в «совершении террористических преступлений в Украине», в настоящее время полиция изучает материалы, направленные украинской стороной.

«Решение о полноценном расследовании будет приниматься после того, как мы получим достаточные разъяснения по данному вопросу. Надеюсь, это произойдёт в начале недели», — цитирует Yle заместителя генпрокурора Юкку Раппе.

Отмечается, что данный случай уникален для финских правоохранителей, так как Торден не является гражданином Финляндии, а предполагаемые преступления были совершены за пределами страны. Однако законы страны позволяют расследовать подобные преступления, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия».

Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину Тордена, но сотрудники погранслужбы задержали его сразу после освобождения из тюрьмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

