Задержанные в Италии россияне будут экстрадированы во Францию

В генеральном консульстве РФ в Милане заявили, что французские власти обвиняют супругов в кибермошенничестве. Россияне отвергли все предъявленные им обвинения и от экстрадиции отказались.

Дружинины были задержаны в международном аэропорту Мальпенса по ордеру Европола. Решение об их экрадиции изначально было принято Апелляционным судом Милана.

Ранее власти Казахстана дали согласие на экстрадицию в РФ задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

