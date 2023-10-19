Задержанные в Италии россияне будут экстрадированы во Францию
Верховный кассационный суд Италии принял решении об экстрадиции во Францию задержанных в Милане россиян Ильи и Марины Дружининых, сообщает РИА Новости.
В генеральном консульстве РФ в Милане заявили, что французские власти обвиняют супругов в кибермошенничестве. Россияне отвергли все предъявленные им обвинения и от экстрадиции отказались.
Дружинины были задержаны в международном аэропорту Мальпенса по ордеру Европола. Решение об их экрадиции изначально было принято Апелляционным судом Милана.
Ранее власти Казахстана дали согласие на экстрадицию в РФ задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru