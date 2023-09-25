Финляндия хочет изменить процедуру предоставления убежища

Финско-российская граница является внешней границей Евросоюза, сейчас прорабатывается реализация процедуры.

Сегодня любой прибывший на границу Финляндии может запросить убежище, после чего он имеет право проживать в миграционном центре, а чуть позднее - работать. МВД же хочет отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.

Ранее власти Польши заявили, что планируют продлевать помощь украинским беженцам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

