Финляндия хочет изменить процедуру предоставления убежища
Финляндия готовится изменить процедуру предоставления убежища, в будущем планируется отказывать прямо на границе. Об этом заявил представитель МВД страны Риитта Копонен, ее слова приводит РИА Новости.
Финско-российская граница является внешней границей Евросоюза, сейчас прорабатывается реализация процедуры.
Сегодня любой прибывший на границу Финляндии может запросить убежище, после чего он имеет право проживать в миграционном центре, а чуть позднее - работать. МВД же хочет отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.
Ранее власти Польши заявили, что планируют продлевать помощь украинским беженцам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru