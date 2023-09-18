Евросоюз принял почти 10 млн украинских беженцев с начала конфликта

По его словам, в Чехии количество мигрантов с Украины составляет 440 тысяч - это 4% от населения страны.

«Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же», - указал он, добавив, что проблема миграции затрагивает всех.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что помощь Евросоюза на содержание беженцев с Украины в размере 200 миллионов евро крайне незначительна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».