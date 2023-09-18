Евросоюз принял почти 10 млн украинских беженцев с начала конфликта
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio заявил, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине на территорию Евросоюза прибыли почти 10 млн украинских беженцев.
По его словам, в Чехии количество мигрантов с Украины составляет 440 тысяч - это 4% от населения страны.
«Венгрия также принимает украинских мигрантов, Польша, конечно же», - указал он, добавив, что проблема миграции затрагивает всех.
Ранее замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что помощь Евросоюза на содержание беженцев с Украины в размере 200 миллионов евро крайне незначительна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru