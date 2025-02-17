Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно

Строительство забора на границе Финляндии и России продвигается быстрее запланированного графика. Об этом сообщил начальник финской погранслужбы Маркку Хассинен. По его словам, основная часть работ по возведению длинной в 200-километрового заграждения завершится в текущем году и лишь некоторые участки доделают в 2026-ом.

Ранее планировалось, что строительство стены на финско-российской границе завершат к концу 2026 года.