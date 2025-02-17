Финляндия достроит забор на границе с Россией досрочно
Строительство забора на границе Финляндии и России продвигается быстрее запланированного графика. Об этом сообщил начальник финской погранслужбы Маркку Хассинен. По его словам, основная часть работ по возведению длинной в 200-километрового заграждения завершится в текущем году и лишь некоторые участки доделают в 2026-ом.
Ранее планировалось, что строительство стены на финско-российской границе завершат к концу 2026 года.
Возводимый забор составил примерно 15% всей длины границы между Финляндией и Россией, которая равна почти 1,3 тыс. километрам. Власти Финляндии занялись укреплением границы после ввода российских войск на Украину. Высота ограждения составит 3,5 метра.
Финляндия 10 февраля вызвала российского посла из-за инцидента с самолетом, который предположительно нарушил воздушное пространство страны в районе Финского залива, к западу от полуострова Ханко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru