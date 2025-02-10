Финляндия вызвала российского посла из-за инцидента с самолетом
МИД Финляндии вызвал российского посла Павла Кузнецова для объяснений по поводу возможного нарушения воздушного пространства. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
7 февраля министерство обороны Финляндии сообщило, что российский государственный самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны в районе Финского залива, к западу от полуострова Ханко.
Как сообщило миниобороны, российский самолет пересек границу воздушного пространства Финляндии 7 февраля примерно в 17:15, находясь в нем несколько минут. Пограничная служба уже приступила к расследованию инцидента.
На прошлой неделе российский посол в Хельсинки сообщил, что полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 могут свидетельствовать о том, что Пентагон проводит подготовку к созданию нового возможного театра военных действий для своих ударных сил, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
- Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас
- Вот и всё: США приостановили разработку мирного плана по Украине
- В ДТП в Ростовской области погиб сотрудник ДПС
- Средства ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом
- Карслон: Украина перепродает американское оружие мексиканским наркокартелям
- Финляндия вызвала российского посла из-за инцидента с самолетом
- В Госдуме предложили создать список разрешенных имен для детей
- Сенаторы начали использовать отечественный мессенджер Express
- Кинолог объяснил, почему собаки могут грызть обои и как это исправить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru