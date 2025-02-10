Финляндия вызвала российского посла из-за инцидента с самолетом

МИД Финляндии вызвал российского посла Павла Кузнецова для объяснений по поводу возможного нарушения воздушного пространства. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

7 февраля министерство обороны Финляндии сообщило, что российский государственный самолет предположительно нарушил воздушное пространство страны в районе Финского залива, к западу от полуострова Ханко.

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Как сообщило миниобороны, российский самолет пересек границу воздушного пространства Финляндии 7 февраля примерно в 17:15, находясь в нем несколько минут. Пограничная служба уже приступила к расследованию инцидента.

На прошлой неделе российский посол в Хельсинки сообщил, что полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 могут свидетельствовать о том, что Пентагон проводит подготовку к созданию нового возможного театра военных действий для своих ударных сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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