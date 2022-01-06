Финансовые организации Казахстана приостановили работу

Отмечается, что эта мера призвана защитить здоровье и жизнь сотрудников и клиентов финорганизаций.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации», — добавил Рамазанов.

В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Митинги стартовали в Жанаозене Мангистауской области, в последующие несколько дней волна протестов прокатилась по другим городам республики. Во многих населенных пунктах произошли столкновения демонстрантов с полицией и военными, пишет Газета.ру. На территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения до 19 января, отмечает Ura.ru.

