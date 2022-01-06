Финансовые организации Казахстана приостановили работу
Деятельность всех финансовых организаций Казахстана приостановлена из-за контртеррористических операций и сбоев в работе интернета. Об этом заявил пресс-секретарь Национального банка Олжас Рамазанов в эфире телеканала «Хабар 24».
Отмечается, что эта мера призвана защитить здоровье и жизнь сотрудников и клиентов финорганизаций.
«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации», — добавил Рамазанов.
В Казахстане 2 января начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Митинги стартовали в Жанаозене Мангистауской области, в последующие несколько дней волна протестов прокатилась по другим городам республики. Во многих населенных пунктах произошли столкновения демонстрантов с полицией и военными, пишет Газета.ру. На территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения до 19 января, отмечает Ura.ru.
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