Фигурку из «настолки» викингов обнаружили у побережья Англии
Стеклянный артефакт найден на приливном острове Линдисфарн недалеко от побережья Великобритании. Археологи из организации DigVentures, проводившей раскопки, считают, что фигурка может быть элементом настольной игры викингов VIII века н.э, которая носит название хнефатафл, или тавлеи.
Предмет шарообразной формы украшен бело-голубой резьбой. Его венчает кольцом из четырех белых шариков с пятым в центре. Специалисты считают, что фигурка символизирует в «настолке» викингов короля.
Отмечается, что артефакт обнаружен в сентябре 2019 года, во время раскопок следов монастыря раннего Средневековья, который был разорен викингов в 793 году нашей эры. Это событие стало началом эпохи викингов в Британии.
«Удивительно думать, что, когда викинги высадились здесь, они теоретически могли сесть с монахами Линдисфарна, чтобы сыграть в игру, которая была знакома обеим культурам», —цитируют управляющего директора DigVentures Лизу Уэсткотт Уилкинс «Известия».
Ранее НСН сообщала, что при строительстве школы в Англии археологи обнаружили более 50 могил периода Римской Британии. Ученые заявили, что люди, захороненные на древнем кладбище в графстве Сомерсет на юго-западе страны, при жизни занимали высокое положение.
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