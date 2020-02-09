Фигурку из «настолки» викингов обнаружили у побережья Англии

Стеклянный артефакт найден на приливном острове Линдисфарн недалеко от побережья Великобритании. Археологи из организации DigVentures, проводившей раскопки, считают, что фигурка может быть элементом настольной игры викингов VIII века н.э, которая носит название хнефатафл, или тавлеи.

Предмет шарообразной формы украшен бело-голубой резьбой. Его венчает кольцом из четырех белых шариков с пятым в центре. Специалисты считают, что фигурка символизирует в «настолке» викингов короля.

Отмечается, что артефакт обнаружен в сентябре 2019 года, во время раскопок следов монастыря раннего Средневековья, который был разорен викингов в 793 году нашей эры. Это событие стало началом эпохи викингов в Британии.