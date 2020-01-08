В Англии обнаружены свыше 50 могил времен Римской Британии

При строительстве школы в Англии археологи обнаружили более 50 могил периода Римской Британии, сообщает газета Guardian.

Ученые заявили, что люди, захороненные на древнем кладбище в графстве Сомерсет на юго-западе страны, при жизни занимали высокое положение.

«Этот объект является значительным открытием. Люди, очевидно, обладали неким статусом», - заявил куратор раскопок, археолог Стив Мембери.