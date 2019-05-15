Фигурант дела о «грязной нефти» написал явку с повинной

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Сергей Баландин написал явку с повинной, пишут «Известия». Об этом сообщили его защитники.

По словам адвокатов, Баландин остаётся единственным из задержанных по делу, кто написал явку с повинной.

Ранее суд в Самаре отклонил апелляцию на арест трёх фигурантов дела о загрязнении нефтепровода. По уголовному делу задержаны замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, сообщает Москва 24.

Напомним, что российская нефть, поступающая в Белоруссию, ненадлежащего качества была обнаружена в трубопроводе «Дружба» в апреле. Страна сразу прекратила приём российского «чёрного золота». Позднее стало известно, что нефть была загрязнена умышленно, по факту завели уголовное дело.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, какие плюсы получила Белоруссия после скандала с российской некачественной нефтью.

