Посчитан ущерб Белоруссии от поставок некачественной нефти
Нефтепромышленник рассказал, в чем выигрывает Белоруссии от скандала вокруг некачественной российской нефти.
Президент Белорусии Aлексaнлр Лукaшенко зaявил, что ущерб белорусской стороны от поступления зaгрязненной нефти в нефтепровод «Дружбa» состaвляет сотни миллионов доллaров.
Он подчеркнул, что крaйне негaтивно оценивaет случившееся. «Рaсхлябaнность и рaзболтaнность нa территории России, a это тысячи километров, - и огромнaя трубa былa зaгрязненa ядовитой нефтью», - скaзaл он.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил о том, что Белоруссия, в отличие от России получает множество бонусов в результате поставок в страну некачественного сырья по нефтепроводу «Дружба».
«История с загрязненной российской нефтью принесла пользу Белоруссии. Лукашенко уже пытается шантажировать Россию. Но дело не только в деньгах. Ведь у Москвы есть серьезные претензии к Минску связанные с тем, что Белоруссия по межправительственному соглашению, во-первых, обязана возвращать весь бензин на российский рынок. Она этого не делает, потому что у нас очень низкие цены на бензин. Во-вторых, Белоруссия обязана возвращать пошлины, которые получает от экспорта нефтепродуктов нам, потому что получают нефть у нас по ценам внутреннего рынка. История с загрязнением нефти для Лукашенко станет козырем в решении бензиновых вопросов с Россией», - отметил Танкаев.
По мнению эксперта, Россия в нефтяном скандале только потеряла – и деньги, и репутацию на международном рынке поставщиков нефтепродуктов. Белоруссия же заработает. Единственный вопрос – как много. Рустам Танкаев попытался назвать более точную цифру, чем сотни миллионов долларов.
«Конечно, сумму ущерба оценит комиссия, которая работает. Сейчас можно сказать о том, что ущерб, конечно, значительный. По порядку цифр – больше 100 миллионов евро, потому что ущерб исчисляется не только повреждениями, которыми загрязненная нефть нанесла оборудованию и предприятиям, речь идет об упущенной выгоде, репутационных потерях от невыполнения договоров. И их, конечно, нужно компенсировать», - считает собеседник НСН.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников напомнил, что причины загрязнения выясняет следствие. Он выразил уверенность, что двое из шести подозреваемых в инциденте, которым удалось сбежать, будут найдены и выданы России как уголовные преступники.
Ранее Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, почему считает загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» диверсией.
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