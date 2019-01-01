Президент Белорусии Aлексaнлр Лукaшенко зaявил, что ущерб белорусской стороны от поступления зaгрязненной нефти в нефтепровод «Дружбa» состaвляет сотни миллионов доллaров.

Он подчеркнул, что крaйне негaтивно оценивaет случившееся. «Рaсхлябaнность и рaзболтaнность нa территории России, a это тысячи километров, - и огромнaя трубa былa зaгрязненa ядовитой нефтью», - скaзaл он.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил о том, что Белоруссия, в отличие от России получает множество бонусов в результате поставок в страну некачественного сырья по нефтепроводу «Дружба».

«История с загрязненной российской нефтью принесла пользу Белоруссии. Лукашенко уже пытается шантажировать Россию. Но дело не только в деньгах. Ведь у Москвы есть серьезные претензии к Минску связанные с тем, что Белоруссия по межправительственному соглашению, во-первых, обязана возвращать весь бензин на российский рынок. Она этого не делает, потому что у нас очень низкие цены на бензин. Во-вторых, Белоруссия обязана возвращать пошлины, которые получает от экспорта нефтепродуктов нам, потому что получают нефть у нас по ценам внутреннего рынка. История с загрязнением нефти для Лукашенко станет козырем в решении бензиновых вопросов с Россией», - отметил Танкаев.

По мнению эксперта, Россия в нефтяном скандале только потеряла – и деньги, и репутацию на международном рынке поставщиков нефтепродуктов. Белоруссия же заработает. Единственный вопрос – как много. Рустам Танкаев попытался назвать более точную цифру, чем сотни миллионов долларов.