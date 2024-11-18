Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России

Французская газета Le Figaro удалила из ранее опубликованной статьи информацию о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары ракетами SCALP и Storm Shadow по территории России.

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Соответствующая публикация появилась на сайте издания вечером 17 ноября. Однако позже материал был отредактирован, из него убрали упоминание о том, что Париж и Лондон согласились на использование Киевом дальнобойных снарядов для атак вглубь территории РФ. В статье указано, что президент США Джо Байден «после нескольких месяцев настойчивых просьб» разрешил Украине применять против России американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров.

При этом в разделе Figaro Live на сайте французского издания размещен видеосюжет, в описании которого сказано, что «французы и британцы разрешили Украине нанести глубокий удар по российской территории с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow».

Ранее СМИ сообщили, что одобрение Байденом применения ATACMS по территории России не означает автоматического разрешения на использование Storm Shadow, пишет «Свободная пресса».

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