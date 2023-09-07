Летевший из Атланты в Барселону самолет посадили из-за диареи у пассажира
Борт авиакомпании Delta Airlines по направлению Атланта — Барселона вернулся в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.
Когда самолет находился в небе, диспетчерам поступило сообщение от пилота с требованием прервать полет из-за «биологической угрозы». У одного из пассажиров случился настолько сильный приступ диареи, что он не успел дойти до туалета. По словам очевидцев, в результате весь салон оказался в экскрементах. После приземления пассажира госпитализировали.
На уборку воздушного судна ушло пять часов. За это время рабочие оперативно перестелили ковровое покрытие на лайнере.
Ранее самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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