Летевший из Атланты в Барселону самолет посадили из-за диареи у пассажира

Когда самолет находился в небе, диспетчерам поступило сообщение от пилота с требованием прервать полет из-за «биологической угрозы». У одного из пассажиров случился настолько сильный приступ диареи, что он не успел дойти до туалета. По словам очевидцев, в результате весь салон оказался в экскрементах. После приземления пассажира госпитализировали.

На уборку воздушного судна ушло пять часов. За это время рабочие оперативно перестелили ковровое покрытие на лайнере.

Ранее самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Хабаровске из-за ухудшения самочувствия ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

