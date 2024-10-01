В Великом Новгороде нашли клад с монетами и украшениями

В Великом Новгороде найден клад последней четверти X века с монетами и украшениями из серебра, сообщает «Интерфакс».

Его обнаружили сотрудники Института археологии РАН. Раскопки велись в историческом центре города. Речь идет об около 1,8 тысячи целых серебряных монет и их фрагментов. Там же оказалось более 80 украшений из серебра.

Вес клада — около 3 килограммов. Он был на глубине 5 метров. Основная масса монет — это дирхамы Арабского халифата, отчеканенные на Ближнем Востоке и в Центральной Азии на территориях современных Ирака, Ирана и Турции. Также обнаружены монеты из Волжской Булгарии, Византии и Германии.

На некоторых монетах владельцы процарапали граффити. На одной из них изображен молот бога Тора.

Ранее археологи нашли в Ижевске клад со старинными монетами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

