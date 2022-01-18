Псаки: У США имеются данные о подготовке России к эвакуации дипломатов из Украины

США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Как заявила Псаки, по данным США Россия планировала провести эвакуацию в конце декабря - начале января. Она добавила, что США не имеют оценки этих действий.

Сообщения о возможном вторжении РФ на Украину появились в конце прошлого года в американских СМИ. Позднее Пентагон подтвердил информацию, заявив, что российские военные силы стягиваются к границам Украины.




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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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