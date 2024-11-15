ФБР задержало мужчину, который планировал теракт в стиле 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило о задержании и аресте жителя Техаса Анаса Саида, которого обвиняют в подготовке к теракту. Мужчина предоставил свой дом в качестве убежища для членов организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).
Уроженца Ливана арестовали 8 ноября, сообщила спецслужба. Сегодня же началось судебное разбирательство, передает Associated Press (AP).
По данным издания, обвиняемый записывал видеоролики, в которых говорил о желании принять участие в террористической атаке, аналогичной теракту 11 сентября 2001 года в США.
Прокуроры утверждают, что мужчина учился изготавливать взрывчатку и переделывать мобильные телефоны в дистанционные детонаторы. Теракт он намеревался совершить в Хьюстоне. Саиду грозит до 20 лет лишения свободы, вину он не признает.
Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что трое фигурантов, которые проходят по делу о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, согласились признать свою вину. Соглашение было достигнуто в обмен на замену смертной казни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru