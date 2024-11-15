ФБР задержало мужчину, который планировал теракт в стиле 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило о задержании и аресте жителя Техаса Анаса Саида, которого обвиняют в подготовке к теракту. Мужчина предоставил свой дом в качестве убежища для членов организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).

Уроженца Ливана арестовали 8 ноября, сообщила спецслужба. Сегодня же началось судебное разбирательство, передает Associated Press (AP).

По данным издания, обвиняемый записывал видеоролики, в которых говорил о желании принять участие в террористической атаке, аналогичной теракту 11 сентября 2001 года в США.