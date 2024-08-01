Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября в Нью-Йорке согласились признать вину
Трое фигурантов, которые проходят по делу о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, согласились признать свою вину, сообщает пресс-служба Пентагона.
Соглашение в обмен на замену смертной казни было достигнуто по делу, как предполагается, главного организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников. В настоящее время они содержатся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 тысяч 976 человек, говорится в письме, направленном семьям жертв терактов 11 сентября. О признании ими вины может быть объявлено уже на следующей неделе.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассекретит документы об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru