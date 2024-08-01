Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября в Нью-Йорке согласились признать вину

Соглашение в обмен на замену смертной казни было достигнуто по делу, как предполагается, главного организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников. В настоящее время они содержатся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 тысяч 976 человек, говорится в письме, направленном семьям жертв терактов 11 сентября. О признании ими вины может быть объявлено уже на следующей неделе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассекретит документы об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

