ФБР: причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане
Наиболее вероятная причины эпидемии COVID-19 – лабораторное происхождение заболевания, сообщил Fox News директор ФБР Кристофер Рэй.
По его словам, бюро в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии с большой долей вероятности стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Отмечается, что власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки и ее распространения по всему миру.
Ранее американский ученый рассказал, как появился коронавирус.
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