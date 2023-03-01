ФБР: причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

По его словам, бюро в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии с большой долей вероятности стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Отмечается, что власти Китая пытаются мешать работе по установлению причин вспышки и ее распространения по всему миру.

Ранее американский ученый рассказал, как появился коронавирус.

