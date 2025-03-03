ФБР поручило Конгрессу США расследование помощи Украине
3 марта 202506:01
Новый глава ФБР США Кэш Патель заявил в подкасте Kash's Corner, что поручил Конгрессу расследовать, куда были потрачены «сотни миллиардов долларов», отправленные Киеву.
По его словам, «Украина скоро превратится в современный Афганистан». Патель указал, что у Вашингтона нет способа отследить денежные средства, которые отправляются Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru