ФБР поручило Конгрессу США расследование помощи Украине

Новый глава ФБР США Кэш Патель заявил в подкасте Kash's Corner, что поручил Конгрессу расследовать, куда были потрачены «сотни миллиардов долларов», отправленные Киеву.

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По его словам, «Украина скоро превратится в современный Афганистан». Патель указал, что у Вашингтона нет способа отследить денежные средства, которые отправляются Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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