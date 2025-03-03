ФБР поручило Конгрессу США расследование помощи Украине

По его словам, «Украина скоро превратится в современный Афганистан». Патель указал, что у Вашингтона нет способа отследить денежные средства, которые отправляются Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сам не знает, где половина из того, что выделяли США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

