Спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах главы государства. Свое мнение парламентарий высказал в интервью телеканалу CBS.
По мнению Маккарти, Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом
«Политика президента Трампа делала Америку сильнее», - сказал председатель палаты.
Маккарти обратил внимание, что инфляция при экс-президенте была гораздо ниже. Также спикер указал на рост цен на топливо при нынешней администрации США.
Следующие выборы главы Белого дома пройдут в ноябре 2024 года.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен участвовать в выборах от Демократической партии. Он назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом, передает «Радиоточка НСН».
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