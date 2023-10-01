Спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах

По мнению Маккарти, Республиканская партия выдвинет Трампа кандидатом

«Политика президента Трампа делала Америку сильнее», - сказал председатель палаты.

Маккарти обратил внимание, что инфляция при экс-президенте была гораздо ниже. Также спикер указал на рост цен на топливо при нынешней администрации США.

Следующие выборы главы Белого дома пройдут в ноябре 2024 года.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен участвовать в выборах от Демократической партии. Он назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом, передает «Радиоточка НСН».

