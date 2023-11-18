NBC: Один человек погиб при стрельбе в больнице в Нью-Гэмпшире

Один человек погиб в результате стрельбы в психиатрической больнице в штате Нью-Гэмпшир в США. Об этом сообщает NBC News.

В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы

Ранее стало известно, что некий злоумышленник открыл стрельбу в больнице города Конкорда. Сообщалось о «многочисленных жертвах» и ликвидации нападавшего.

По данным телеканала, вооруженный убил одного человека, затем был убит сам нападавший. Как отметил полковник полиции штата Марк Холл, злоумышленник с оружием вошел в вестибюль больницы и открыл огонь. Нападавшего застрелил полицейский, находившийся на месте ЧП.

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ФОТО: Jose Luis Gonzalez / соцсети
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