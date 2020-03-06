ФБР воспользовалось фотографией Высоцкого для вербовки информаторов
Федеральное бюро расследований (ФБР) США привлекает в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением знаменитого советского актера Владимира Высоцкого, сообщает РИА Новости.
В рекламе использован кадр из многосерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий играет роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. В подписи говорится: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Возле стоит логотип ФБР, пишут «Известия».
На сайт отделения контрразведки ФБР переход осуществляется путем нажатия на пост. Там как на английском, так и на русском языках пользователей просят поделиться важной для США информацией, отмечает Ura.ru. Сообщается, что при этом будет соблюдена полная конфиденциальность.
26 февраля представитель рабочей группы ФБР по иностранному влиянию Дэвид Портер обвинил Россию в проведении операций, направленных на распространение дезинформации и раскол в обществе перед президентскими выборами в США. Об этом сообщает Associated Press. Портер не сказал о том, предпочитает ли Россия конкретных кандидатов, но отметил, что РФ в целом вовлечена в «информационную конфронтацию», направленную на то, чтобы подорвать доверие американцев к демократическим институтам и расколоть общество.
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