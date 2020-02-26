В ФБР заявили, что Россия хочет раскола в США перед выборами
Представитель рабочей группы ФБР по иностранному влиянию Дэвид Портер обвинил Россию в проведении операций, направленных на распространение дезинформации и раскола в обществе перед президентскими выборами в США. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Как отмечает агентство, Портер не сказал о том, предпочитает ли Россия конкретных кандидатов, но отметил, что РФ в целом вовлечена в «информационную конфронтацию», направленную на то, чтобы подорвать доверие американцев к демократическим институтам и расколоть общество.
«Основная цель заключается не в том, чтобы создать конкретную версию правды, а в том, чтобы затуманить правду и подорвать нашу способность находить ее, создавая ощущение, что никакому источнику вообще нельзя доверять», - цитирует агентство Портера.
По данным агентства, ФБР сформировало рабочую группу по иностранному влиянию после заявлений о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. Первоначально рабочая группа была нацелена, главным образом, на Россию, но сегодня она также работает для противодействия операциям влияния со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана, уточняет агентство.
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