Facebook намерен создать собственную криптовалюту
Социальная сеть Facebook планирует создать собственную криптовалюту для расчетов с пользователями за просмотр рекламы, совершение покупок и взаимодействие с контентом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Интернет-гигант заявил о разработке собственной платежной системы, основанной на работе мессенджера WhatsApp, в конце 2018 года. Более года в разработке криптовалюты совместно с Facebook могут участвовать Mastercard и Visa, сообщает издание.
Инвестиционный портфель проекта составляет порядка одного млрд. долларов. Продукт будет нацелен на индийский рынок, где у WhatsApp более 200 млн пользователей.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему биткоины являются невыгодной инвестицией.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей