В мире

Facebook намерен создать собственную криптовалюту

3 мая19:32

Социальная сеть Facebook планирует создать собственную криптовалюту для расчетов с пользователями за просмотр рекламы, совершение покупок и взаимодействие с контентом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Интернет-гигант заявил о разработке собственной платежной системы, основанной на работе мессенджера WhatsApp, в конце 2018 года. Более года в разработке криптовалюты совместно с Facebook могут участвовать Mastercard и Visa, сообщает издание.

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Инвестиционный портфель проекта составляет порядка одного млрд. долларов. Продукт будет нацелен на индийский рынок, где у WhatsApp более 200 млн пользователей.

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ФОТО: pxhere.com
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