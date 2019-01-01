Facebook намерен создать собственную криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует создать собственную криптовалюту для расчетов с пользователями за просмотр рекламы, совершение покупок и взаимодействие с контентом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Интернет-гигант заявил о разработке собственной платежной системы, основанной на работе мессенджера WhatsApp, в конце 2018 года. Более года в разработке криптовалюты совместно с Facebook могут участвовать Mastercard и Visa, сообщает издание.