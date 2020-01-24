Facebook могут оштрафовать на 5 миллионов евро из-за использования данных пользователей
Антимонопольное ведомство Италии завело дело против Facebook из-за использования в коммерческих целях данных пользователей, сообщает Reuters.
Ранее антимонопольщики выписали социальной сети предписание, которое не было исполнено. В результате Facebook может быть оштрафована на 5 миллионов евро.
Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила о том, что социальная сеть не информировала должным образом своих пользователей о том, что собирает и использует в коммерческих целях их личные данные, оштрафовав Facebook на 5 миллионов евро.
Помимо этого, антимонопольное ведомство предписало соцсети разместить исправленное заявление с сообщением о коммерческом использовании персональной информации пользователей на своей домашней странице в Италии, на странице приложения и в личных аккаунтах итальянских подписчиков.
Facebook и ранее неоднократно подвергалась санкциям из-за отношения к личным данным пользователей. Российские власти применят недавно вступивший силу «закон о миллионных штрафах» к Facebook и Twitter в том случае, если наступит процессуальная ответственность, то есть не будут выполнены требования о локализации в РФ баз данных российских пользователей. С таким заявлением в декабре 2019 года выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что подобным образом ведомство сможет оказать «цивилизованное воздействие» на эти компании.
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