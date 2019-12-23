Роскомнадзор напомнил Facebook и Twitter о миллионных штрафах

Российские власти применят недавно вступивший силу «закон о миллионных штрафах» к Facebook и Twitter в том случае, если наступит процессуальная ответственность, то есть не будут выполнены требования о локализации в РФ баз данных российских пользователей.

С таким заявлением выступил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что подобным образом ведомство сможет оказать «цивилизованное воздействие» на эти компании.

В январе Роскомндазор планирует запросить у Twitter и Facebook данные об исполнении закона о локализации персональных данных. У компаний будет месяц на ответ.

В начале 2019 года ведомство Жарова завело административные дела на Twitter и Facebook за неисполнение требований по локализации. Тогда штрафы были меньше: например, администрацию микроблога Twitter оштрафовали на три тысячи рублей.

