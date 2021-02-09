Вакцину «Спутник V» выпустят в виде капель для носа
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут также разработку интраназальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт «Интерфакс».
По словам главы Минпромторга, к клиническим исследованиям препарата в форме капель для носа планируется приступить в апреле, «для последующего выхода на серийное производство».
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила в Twitter, что вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа разрабатывают сразу несколько фармацевтических компаний. Пока же, по её словам, все имеющиеся в распоряжении препараты существуют только в виде инъекций.
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