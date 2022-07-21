Евросоюз выделил еще 500 млн евро Украине
21 июля 202201:02
Европейский союз продолжает наращивать поддержку Украине, спонсируя армию страны, сообщает «РЕН ТВ».
ЕС выделил еще 500 миллионов евро на поддержку ВС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это уже пятый транш военной помощи.
Ранее этот транш помощи согласовал совет Евросоюза.
Ранее СМИ сообщали, что Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru