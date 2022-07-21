Евросоюз выделил еще 500 млн евро Украине

Европейский союз продолжает наращивать поддержку Украине, спонсируя армию страны, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Евросоюз выделит Украине 1 миллиард вместо 9 млрд

ЕС выделил еще 500 миллионов евро на поддержку ВС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это уже пятый транш военной помощи.

Ранее этот транш помощи согласовал совет Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
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