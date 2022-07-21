ЕС выделил еще 500 миллионов евро на поддержку ВС, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это уже пятый транш военной помощи.

Ранее этот транш помощи согласовал совет Евросоюза.

Ранее СМИ сообщали, что Германия блокирует пакет помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро.

