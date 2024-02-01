Евросоюз увеличил бюджет на 64,6 млрд евро
Рамочный многолетний бюджет Евросоюза решением саммита ЕС увеличен на 64,6 млрд евро до конца 2027 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.
Отмечается, что 50 млрд евро из этой суммы будут потрачены на помощь Украине при условии соблюдением Киевом прав человека, в частности, меньшинств, и демократических принципов.
Кроме того, 7,6 млрд евро предназначены на оказание дополнительной помощи сопредельным государствам, 2 млрд евро израсходуют на усиление контроля границ и миграции, а 1,5 млрд евро — на стимулирование военно-технологического развития посредством оборонного фонда ЕС.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине.
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