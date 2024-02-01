Евросоюз увеличил бюджет на 64,6 млрд евро

Отмечается, что 50 млрд евро из этой суммы будут потрачены на помощь Украине при условии соблюдением Киевом прав человека, в частности, меньшинств, и демократических принципов.

Кроме того, 7,6 млрд евро предназначены на оказание дополнительной помощи сопредельным государствам, 2 млрд евро израсходуют на усиление контроля границ и миграции, а 1,5 млрд евро — на стимулирование военно-технологического развития посредством оборонного фонда ЕС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине.

