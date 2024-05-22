Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России
Европейский союз по итогам марта резко нарастил импорт зерна из России — на треть по сравнению с февралем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистической службы.
В начале весны Евросоюз ввез 125,2 тысячи тонн российской сельхозпродукции. Месяцем ранее - 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки увеличились на 35%, а в годовом — на 25%.
Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции и Испании.
Тем временем, экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru