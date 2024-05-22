Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России

В начале весны Евросоюз ввез 125,2 тысячи тонн российской сельхозпродукции. Месяцем ранее - 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки увеличились на 35%, а в годовом — на 25%.

Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции и Испании.

Тем временем, экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

